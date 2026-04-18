Al MArRC presentato il restauro del dipinto La visione di San Prospero ora restituito al Museo diocesano

“San Prospero. Un ponte tra due comunità”, un momento che ha suggellato simbolicamente un legame storico e culturale tra territori. Un'unione con Reggio Emilia che ha avuto il suo sigillo al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria in occasione della presentazione del restauro del dipinto.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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