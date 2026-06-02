L’ultimo miglio del settlement agreement | così la Roma prepara la grande staffetta sul mercato

A giugno, la Roma si prepara a rispettare le scadenze del settlement agreement firmato con l'UEFA quattro anni fa. La società sta lavorando per completare le ultime pratiche necessarie, in vista di eventuali operazioni di mercato. Le restrizioni sul bilancio e i limiti imposti dal protocollo sono al centro delle attività di gestione della rosa. La fase finale del processo si avvicina, con l’obiettivo di rispettare tutti i parametri richiesti.

Il mese di giugno ripropone per la Roma il consueto e stringente appuntamento con i vincoli del bilancio e le scadenze del settlement agreement firmato con la UEFA quattro anni fa. Come riportato da un articolo di L. Pes per Il Tempo, il club giallorosso si trova a un passaggio cruciale che segna la fine del quadriennio di restrizioni più severe, con la concreta possibilità di estendere l’accordo per un’ulteriore stagione. Questa mossa consentirebbe alla dirigenza di spalmare l’impatto economico e di sfruttare i ricchi ricavi della Champions League a giugno 2027, una decisione strategica che il nuovo direttore sportivo D’Amico dovrà formalizzare non appena si insedierà ufficialmente a Trigoria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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