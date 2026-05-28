La Roma punta la stella Greenwood per la Champions League e prepara il sacrificio di Soulé sul mercato

La Roma sta cercando di acquistare Mason Greenwood dall'Olympique Marsiglia per rafforzare la rosa in vista della prossima Champions League. L'attaccante inglese è al centro delle trattative di mercato della società giallorossa. Nel frattempo, si parla della possibile cessione di Soulé, considerato un sacrificio per finanziare l'operazione.

La Roma ha individuato in Mason Greenwood il rinforzo ideale per presentarsi ai nastri di partenza della prossima Champions League, avviando le manovre di mercato per strappare l’attaccante inglese all’ Olympique Marsiglia. Secondo quanto rivelato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il calciatore rappresenta la primissima scelta del tecnico Gian Piero Gasperini, intenzionato a regalare alla tifoseria giallorossa un innesto capace di riaccendere l’entusiasmo delle grandi stagioni del passato. Per finanziare l’onerosa operazione internazionale, la dirigenza capitolina si dimostra pronta a valutare il sacrificio di Matias Soulé, finito nel mirino dei club della Premier League dopo l’ottimo rendimento mostrato nel corso dell’ultimo campionato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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