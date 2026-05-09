Roma enigma Dybala-Soulé | staffetta in campo e sul mercato

La Roma si prepara per la partita contro il Parma con un dilemma aperto riguardo alla presenza in campo di Dybala e Soulé, due attaccanti che condividono il reparto offensivo. La questione riguarda anche le trattative di mercato, con alcuni segnali che indicano possibili mosse future per entrambe le squadre. La possibile alternanza tra i due giocatori e le eventuali decisioni del club saranno il tema principale nelle prossime settimane.

La Roma si avvicina alla trasferta di Parma con un interrogativo che sa di déjà-vu: la gestione della convivenza tra Paulo Dybala e Matias Soulé. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico Gian Piero Gasperini sembra orientato a riproporre il medesimo assetto tattico che ha travolto la Fiorentina, confermando quella staffetta tra i due argentini che sta diventando la cifra stilistica del finale di stagione. Se l’undici titolare appare quasi blindato, con l’unica incognita legata alle condizioni di Mancini, il vero nodo resta l’alternanza sulla trequarti, dove l’ingresso della Joya a gara in corso per rilevare il connazionale sembra ormai uno schema consolidato.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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