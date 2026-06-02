La cagnolina mascotte dei Carabinieri, nota come Briciola, si è concessa l’ultima uscita pubblica prima di andare in pensione. La presenza di Briciola ha attirato l’attenzione durante un evento il 2 giugno ai Fori Imperiali. La cagnolina, che aveva anche una pagina Instagram dedicata, è stata molto nota e riconoscibile. Ora, dopo aver partecipato a numerose iniziative, si prepara a concludere la sua attività ufficiale.

«Briciola - entrata nella famiglia della Fanfara nel 2014, quando aveva soltanto un anno - ha mostrato subito delle doti naturali», ha sottolineato al TG1 Alessandro Brunetti, Com. Gruppo Squadrone Pastrengo. «Non ha paura dei cavalli, nonostante siano molto più grandi di lei, e non ha paura della musica. D’altronde il cane di scuderia deve tre caratteristiche: deve essere femmina, meticcia, e deve essere donata. Proprio perché vogliamo sensibilizzare le persone sull’adozione di animali non di razza». Lei, che vive nella caserma romana di Tor di Quinto, è stata donata ai Carabinieri a cavallo da un bambino che svolgeva attività di ippoterapia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L’ultima parata di Briciola, il cane mascotte dei Carabinieri va in pensione

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L'ultima parata di Briciola, la cagnolina mascotte dei Carabinieri va in pensione

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