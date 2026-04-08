Durante le festività di Pasqua, alcuni membri del Bundestag hanno lanciato un appello chiedendo al governo di rafforzare il sostegno alle organizzazioni non governative operanti nel Mediterraneo, con l’obiettivo di facilitare le operazioni di salvataggio dei migranti in mare. L’iniziativa ha suscitato reazioni e ha acceso discussioni sulla posizione politica riguardo alle politiche migratorie del paese.

La sinistra tedesca torna all’assalto del governo con quello che viene definito “appello di Pasqua”. Una parte del Bundestag ora chiede al governo di impegnarsi al fianco delle Ong del Mediterraneo per supportarle nel recupero in mare dei migranti. A firmare l’appello sono stati 130 deputati circa appartenenti agli schieramenti di Spd, Die Linke e Verdi. Si tratta pressoché dello schieramento che nella scorsa legislatura era al governo e che aveva stanziato 2 milioni all’anno per finanziare proprio le Ong che operano nel Mediterraneo e che poi sbarcano in Italia. Gran parte delle Ong che navigano nel tratto di mare del Mediterraneo centrale, infatti, sono tedesche e le loro navi battono bandiera tedesca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gli attacchi velati all'Italia della sinistra tedesca: cos'è l'"appello di Pasqua" su Ong e migranti

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