L' Ultima Cena di Raffaellino quel capolavoro ai più sconosciuto custodito a Santa Maria del Sasso

Da arezzonotizie.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'Ultima Cena di Raffaellino, conservata a Santa Maria del Sasso vicino a Bibbiena, è un’opera poco conosciuta. Il complesso architettonico, dichiarato Monumento nazionale nel 1899, si trova nelle vicinanze.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Santa Maria del Sasso, negli immediati dintorni di Bibbiena, è un complesso architettonico dichiarato Monumento nazionale nel 1899 (!). Il Santuario che vi sorge prende il nome dal grande masso inglobato nella costruzione.Qui, durante l’anno 1347, i contadini della zona videro posarsi più volte. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Segui gli aggiornamenti su Maria De Filippi.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il palazzo incantato di Gaudí ad Astorga: viaggio nel capolavoro sconosciuto del genio catalanoNel centro di Astorga, provincia di León, si trova un edificio che si distingue per le sue forme insolite e il suo stile particolare.

"Più sicurezza per gli infermieri del Santa Maria"Nelle ultime settimane sono stati avviati interventi per rafforzare la sicurezza degli infermieri presso l'ospedale Santa Maria.

Temi più discussi: La Cena al Cenacolo: a Milano si cena con Leonardo da Vinci; L'ultima cena di classe delle elementari e quella tribù di mamme che ci mancherà (chat comprese); Il Cenacolo di Leonardo da Vinci, tra le pieghe dell’anima dal 21 marzo al 24 maggio 2026; Attesa a San Michele Arcangelo. Partono i lavori di restauro sul ciclo di affreschi di Annigoni.

ultima cena di l ultima cena diL'ultima cena di classe delle elementari e quella tribù di mamme che ci mancherà (chat comprese)L'ultima cena. Non 13 commensali, molti di più. Qualche Giuda, ma soprattutto un universo variegato di madri che abbiamo imparato a conoscere in cinque lunghi anni di elementari e ... ilmessaggero.it

ultima cena di l ultima cena diBarbara Butch, show artista LGBTQ in chiese di Parigi | Nuovo choc dopo Ultima Cena blasfema alle OlimpiadiBarbara Butch alla Notte Bianca di Parigi con installazioni nelle chiese: nuovo scandalo dell'artista dopo l'Ultima Cena queer alle Olimpiadi ... ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web