L' Ultima Cena di Raffaellino quel capolavoro ai più sconosciuto custodito a Santa Maria del Sasso

L'Ultima Cena di Raffaellino, conservata a Santa Maria del Sasso vicino a Bibbiena, è un’opera poco conosciuta. Il complesso architettonico, dichiarato Monumento nazionale nel 1899, si trova nelle vicinanze.

Santa Maria del Sasso, negli immediati dintorni di Bibbiena, è un complesso architettonico dichiarato Monumento nazionale nel 1899 (!). Il Santuario che vi sorge prende il nome dal grande masso inglobato nella costruzione.Qui, durante l’anno 1347, i contadini della zona videro posarsi più volte. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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