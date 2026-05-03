Più sicurezza per gli infermieri del Santa Maria

Da ilrestodelcarlino.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime settimane sono stati avviati interventi per rafforzare la sicurezza degli infermieri presso l'ospedale Santa Maria. Sono stati installati sistemi di videosorveglianza nelle aree di sosta e negli accessi principali dell'edificio. Questi interventi mirano a monitorare le zone di ingresso e di pausa del personale sanitario, con l'obiettivo di prevenire eventuali situazioni di rischio o comportamenti scorretti. L'installazione si è resa necessaria per garantire un ambiente di lavoro più sicuro per il personale.

Installazione immediata di sistemi di videosorveglianza nelle aree di sosta e negli accessi al presidio ospedaliero; piano urgente di adeguamento dell’ illuminazione nelle zone perimetrali e nei parcheggi esistenti; avvio concreto e definitivo dei lavori per il parcheggio multipiano previsto dall’accordo già sottoscritto; gratuità del parcheggio per tutto il personale dipendente, come misura non negoziabile di welfare aziendale. Sono queste le principali richieste che il Dipartimento provinciale sicurezza di Forza Italia – guidata da Mariarosaria Tedesco – rivolge ai responsabili anche alla luce della recvente denuncia del sindacato Fiasl. "La situazione è nota", scrive Tedesco.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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