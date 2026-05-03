Più sicurezza per gli infermieri del Santa Maria

Nelle ultime settimane sono stati avviati interventi per rafforzare la sicurezza degli infermieri presso l'ospedale Santa Maria. Sono stati installati sistemi di videosorveglianza nelle aree di sosta e negli accessi principali dell'edificio. Questi interventi mirano a monitorare le zone di ingresso e di pausa del personale sanitario, con l'obiettivo di prevenire eventuali situazioni di rischio o comportamenti scorretti. L'installazione si è resa necessaria per garantire un ambiente di lavoro più sicuro per il personale.

Installazione immediata di sistemi di videosorveglianza nelle aree di sosta e negli accessi al presidio ospedaliero; piano urgente di adeguamento dell’ illuminazione nelle zone perimetrali e nei parcheggi esistenti; avvio concreto e definitivo dei lavori per il parcheggio multipiano previsto dall’accordo già sottoscritto; gratuità del parcheggio per tutto il personale dipendente, come misura non negoziabile di welfare aziendale. Sono queste le principali richieste che il Dipartimento provinciale sicurezza di Forza Italia – guidata da Mariarosaria Tedesco – rivolge ai responsabili anche alla luce della recvente denuncia del sindacato Fiasl. "La situazione è nota", scrive Tedesco.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Più sicurezza per gli infermieri del Santa Maria" #AveMaria #CatholicPrayer #Shorts Ave Maria Pray for One and All | Catholic Praye Notizie correlate Sicurezza idraulica: dal Consorzio Bonifica 2,8 milioni per lavori urgenti a Santa Maria a Monte, Santa Croce e CastelfrancoL'assemblea dell'Ente ha approvato tre variazioni di bilancio, stanziando complessivamente 7 milioni di euro per gli interventi nel pisano, nella... Assistenza sanitaria gratuita per i più fragili: nel Santa Maria Hospital di Bari nascono gli ambulatori solidaliMedici e operatori della struttura potranno scegliere di donare parte del proprio tempo per garantire prestazioni sanitarie a persone in condizioni... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Più sicurezza per gli infermieri del Santa Maria; Estate alle porte: al via il nuovo presidio di sicurezza a Santa Maria di Castellabate; Punti nascita, il Sindaco Nicoletta Fabio: La sicurezza clinica non può essere subordinata a logiche di campanile; Castellabate, protocollo per migliorare la sicurezza a Santa Maria. Più sicurezza per gli infermieri del Santa MariaInstallazione immediata di sistemi di videosorveglianza nelle aree di sosta e negli accessi al presidio ospedaliero; piano urgente ... ilrestodelcarlino.it Santa Maria, al via gli interventi di riqualificazione e recupero dei vuoti tecnici in centroL’intervento si inserisce in una più ampia strategia dell’Amministrazione comunale volta alla valorizzazione degli spazi urbani e al rafforzamento dei servizi per cittadini e visitatori ... salernotoday.it Santa Maria del Popolo Roma Cappella della Rovere Pinturicchio due immagini vedere singolarmente x.com GIUDICATE VOI - Il rigore di Acd Santa Maria La Carita' Calcio - ASD Real Bacoli Sibilla - facebook.com facebook