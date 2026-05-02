Nel centro di Astorga, provincia di León, si trova un edificio che si distingue per le sue forme insolite e il suo stile particolare. La struttura presenta dettagli architettonici che ricordano le creazioni di un artista e si differenzia dagli edifici circostanti. La sua posizione lungo la strada principale permette di osservarlo facilmente, attirando l’attenzione di chi attraversa la zona. Questo palazzo rappresenta un esempio di architettura che si discosta dalle linee tradizionali del luogo.

Quando la strada si arrampica verso il centro di Astorga, nella provincia di León, lo sguardo viene catturato da un edificio che sembra fuggito dalle pagine di un libro di favole. Il Palazzo Episcopale si erge maestoso accanto alla cattedrale, con le sue torri aguzze che bucano il cielo e le sue mura di granito bianco che riflettono la luce del tramonto castigliano. Non è un castello medievale, sebbene ne possieda l’allure romantica, né un monastero antico: è l’opera visionaria di Antoni Gaudí, l’architetto catalano che qui, lontano da Barcellona, ha lasciato una delle sue creazioni più enigmatiche e meno conosciute. La genesi di un progetto straordinario.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Il palazzo incantato di Gaudí ad Astorga: viaggio nel capolavoro sconosciuto del genio catalano

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