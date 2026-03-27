Romelu Lukaku è rimasto in Belgio, evitando di trasferirsi al Napoli. La decisione ha creato attriti tra il giocatore e la società partenopea, che si prepara a imporre una multa. La situazione evidenzia un'interruzione nel rapporto tra l'attaccante e il club italiano, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle conseguenze future.

La scelta di Romelu Lukaku ha acceso tensione in casa Napoli. L’attaccante era atteso a Castel Volturno. Invece è rimasto ad Anversa per proseguire lì il lavoro fisico. Una decisione che, secondo Repubblica, non è stata accolta bene dal club. Il punto centrale è questo. Il Napoli si aspettava il suo rientro in Italia per seguire da vicino il recupero. Lukaku, invece, ha deciso di restare in Belgio senza il via libera della società. L’obiettivo del giocatore sarebbe quello di ritrovare la miglior condizione possibile per il finale di stagione e, più avanti, per il Mondiale. La mossa ha però creato un problema nella gestione interna. Il club avrebbe già preparato una multa. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lukaku resta in Belgio: gelo col Napoli e multa pronta

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