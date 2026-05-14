Lukaku torna in Belgio | stagione finita col Napoli
Romelu Lukaku ha deciso di interrompere la sua stagione con il Napoli a causa di un infortunio. L’attaccante belga ha lasciato il ritiro del club e tornerà nel suo paese, dove seguirà un percorso di recupero. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club, che ha confermato la fine anticipata della partecipazione di Lukaku alle partite di questa stagione.
La stagione di Romelu Lukaku con il Napoli si chiude in anticipo. Il centravanti belga ha salutato. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.🔗 Leggi su Forzazzurri.net
#Lukaku non trattiene l’emozione dopo #VeronaNapoli #DAZN #SerieA
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