Lukaku torna in Belgio | stagione finita col Napoli

Da forzazzurri.net 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Romelu Lukaku ha deciso di interrompere la sua stagione con il Napoli a causa di un infortunio. L’attaccante belga ha lasciato il ritiro del club e tornerà nel suo paese, dove seguirà un percorso di recupero. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club, che ha confermato la fine anticipata della partecipazione di Lukaku alle partite di questa stagione.

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La stagione di Romelu Lukaku con il Napoli si chiude in anticipo. Il centravanti belga ha salutato. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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