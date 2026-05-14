Lukaku torna in Belgio | stagione finita col Napoli

Romelu Lukaku ha deciso di interrompere la sua stagione con il Napoli a causa di un infortunio. L’attaccante belga ha lasciato il ritiro del club e tornerà nel suo paese, dove seguirà un percorso di recupero. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club, che ha confermato la fine anticipata della partecipazione di Lukaku alle partite di questa stagione.

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