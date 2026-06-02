Lukaku cambia il Napoli | Allegri ha la sua coppia da sogno

Romelu Lukaku potrebbe lasciare il club attuale e approdare al Napoli con l'arrivo di Allegri come allenatore. La trattativa sembra in fase avanzata e il trasferimento potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. La società ha già avviato i contatti con il giocatore e il suo entourage per definire i dettagli dell’accordo. La decisione finale dipende anche dalle valutazioni del giocatore e delle parti coinvolte.

Sembrava destinato a salutare. O almeno questa era la sensazione fino a qualche settimana fa. Invece Romelu Lukaku è ancora al centro del progetto Napoli e il cambio in panchina potrebbe avergli regalato una seconda occasione. Più concreta di quanto molti immaginassero. L’addio di Antonio Conte ha modificato parecchi equilibri all’interno dello spogliatoio azzurro. Anche quelli che riguardano il centravanti belga. Il rapporto tra i due, nato sotto il segno della fiducia totale, si era progressivamente deteriorato durante una stagione complicata, condizionata da problemi fisici, vicende personali dolorose e uno spazio in campo molto inferiore alle aspettative. 🔗 Leggi su Sportface.it

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LUKAKU NAPOLI | Cosa farà ora la società | È LA COSA PIÙ BRUTTA CHE POSSA CAPITARE A UNA SQUADRA

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