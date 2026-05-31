Rabiot vuole il Napoli ha già dato la sua disponibilità ad Allegri

Adrien Rabiot ha comunicato la sua disponibilità a trasferirsi al Napoli, seguendo l'allenatore Allegri. Il centrocampista francese, attualmente al Milan, desidera cambiare squadra e ha espresso la volontà di unirsi alla nuova squadra di Allegri. La trattativa tra i club è in corso, ma nessun accordo ufficiale è stato ancora annunciato. Rabiot ha già dato la sua conferma all'allenatore, che lo vorrebbe nel nuovo progetto.

Adrien Rabiot, centrocampista francese, sempre più convinto di lasciare il Milan per seguire Massimiliano Allegri nella sua nuova avventura al Napoli. “Rabiot ha dato la disponibilità ad Allegri! Il Napoli lo aveva sondato anche ai tempi dell’OM, ma il Milan ha sempre avuto la precedenza. Adesso bisognerà aspettare le decisioni del club rossonero quando saranno stato risolti gli altri problemi”. SKY, ultim’ora: “Rinnovo Mertens, accordo in corso a Roma! Incontro tra ADL e l’entourage del belga, tutti i dettagli Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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