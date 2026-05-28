Mercato Napoli cambia il destino di Lukaku? Allegri lo voleva al Milan

Negli ultimi mesi si è parlato molto del futuro di Romelu Lukaku, con discussioni sulla possibilità di un cambio di squadra. Allegri aveva manifestato interesse per portarlo al Milan, ma non ci sono state conferme ufficiali riguardo a un trasferimento imminente. La situazione rimane in evoluzione e non sono stati annunciati accordi definitivi.

Nelle ultime settimane, o addirittura negli ultimi mesi, si è parlato molto del futuro di Romelu Lukaku. L’attaccante belga non ha dato una mano al Napoli in questa stagione a causa degli infortuni. L’addio in estate sembra l’unica via percorribile, ma Allegri lo apprezza particolarmente. Il Napoli aspetta Conte: Lukaku riflette sul futuro. L’arrivo di Allegri cambia il destino di Lukaku e del Napoli? Forse no, ma è giusto tenere in considerazione l’ipotesi. Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile interesse del Milan, ma adesso sarà Max a raggiungere l’ex attaccante del Chelsea. Il tecnico toscano punta tanto sul gioco verticale e sicuramente Hojlund sarà un punto di riferimento lì davanti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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