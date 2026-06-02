Una coppia in difficoltà cerca aiuto per trovare una sistemazione stabile. Lui lavora con contratti precari, mentre lei è incinta e aspetta un bambino. Attualmente vivono senza una casa sicura e chiedono supporto per trovare un alloggio. La richiesta arriva attraverso un appello pubblico, evidenziando le difficoltà di una famiglia in attesa di un nuovo membro. Nessuna informazione su eventuali interventi di enti o associazioni coinvolte.

Senza una casa, senza un tetto sicuro e con un bambino in arrivo. È la difficile situazione che stanno vivendo Stefano e Chantal, 37 e 35 anni, una coppia di Canegrate che da alcune settimane è costretta a vivere in una tenda allestita tra i boschi che separano la zona industriale del paese dall’area della Muffa, a San Giorgio su Legnano, ai margini del Parco del Roccolo. Una vicenda che sta suscitando attenzione e interrogativi sul tema dell’emergenza abitativa, sempre più presente anche nei comuni dell’Alto Milanese. I due, lui operaio con un contratto a tempo determinato e lei con alcune esperienze lavorative nel settore sanitario, chiedono soltanto una possibilità per ripartire: trovare un alloggio in affitto, anche di piccole dimensioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lui precario, lei incinta: "Aiutateci con la casa"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Picchia la compagna 19enne incinta per strada in viale Partigiani, sotto gli occhi dei passanti. Lui scappa, lei finisce in ospedaleUn episodio di violenza si è svolto in viale Partigiani, a Pavia, dove un uomo ha aggredito la compagna di 19 anni, che era incinta, colpendola con...

Femminicidio di Valentina Sarto, uccisa in casa dal marito. Il nuovo compagno: «L’ho vista con i segni delle dita sul collo, ma lei restava perché lui la minacciava»Una donna di 41 anni, barista, è stata uccisa con un coltello nella propria abitazione dal marito, con cui si era sposata lo scorso maggio.