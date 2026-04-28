Un episodio di violenza si è svolto in viale Partigiani, a Pavia, dove un uomo ha aggredito la compagna di 19 anni, che era incinta, colpendola con un pugno per strada. L’aggressore si è allontanato subito dopo, lasciando la donna a terra, mentre alcuni passanti hanno assistito alla scena e hanno chiamato i soccorsi. La giovane donna è stata trasportata in ospedale con ferite che sono state giudicate guaribili in pochi giorni.

Pavia, 28 aprile 2026 – Hanno assistito a una scena che non avrebbero mai voluto vedere e non si sono voltati dall’altra parte. È forse grazie a queste persone e al loro senso civico se una ragazza incinta di 19 anni è stata messa in salvo e affidata alle cure dei sanitari del San Matteo. Se non fosse stato per chi ha lanciato l’allarme, il finale avrebbe potuto essere diverso. L’episodio è accaduto ieri poco prima delle 17 in viale Partigiani dove una coppia ha litigato, poi dalle parole si è passati alle mani e quindi l’aggressore si è dato alla fuga. Teatro della scena di violenza è stato viale Partigiani, una delle strade più trafficate di Pavia soprattutto nelle ore di punta.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Picchia la compagna 19enne incinta per strada in viale Partigiani, sotto gli occhi dei passanti. Lui scappa, lei finisce in ospedale

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