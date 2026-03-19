Una donna di 41 anni, barista, è stata uccisa con un coltello nella propria abitazione dal marito, con cui si era sposata lo scorso maggio. Il nuovo compagno della vittima ha riferito di averla vista con i segni delle dita sul collo, ma che lei non aveva lasciato l’uomo perché era minacciata. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Quando sanitari e polizia sono arrivati nell’abitazione, però, era già troppo tardi. Valentina Sarto è stata trovata sul pavimento della camera da letto, vestita, riversa in una pozza di sangue. Accanto al corpo, il coltello da cucina usato per ucciderla. Secondo le ricostruzioni, la donna sarebbe stata colpita più volte alla schiena e alla gola. Vincenzo Dongellini si trovava ancora in casa, in stato confusionale. Avrebbe mostrato ferite che si era autoinferto a braccia e polsi, dicendo di volerla fare finita. Trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, è stato subito ritenuto non in gravi condizioni ed è stato posto in stato di arresto e piantonato in ospedale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Femminicidio di Valentina Sarto, uccisa in casa dal marito. Il nuovo compagno: «L’ho vista con i segni delle dita sul collo, ma lei restava perché lui la minacciava»

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