L’Ue apre a una mini-clausola sulle spese per l’energia | 6,5 miliardi ma solo per investimenti e per il triennio 2026-2028
L’Unione Europea ha annunciato l’introduzione di una mini-clausola dedicata alle spese energetiche, che prevede 6,5 miliardi di euro destinati esclusivamente a investimenti nel settore. La misura riguarda il triennio 2026-2028 e sarà ufficializzata domani, mercoledì 3 giugno, nell’ambito del pacchetto di Primavera del Semestre Europeo. La decisione si applica solo a investimenti e non a spese correnti.
L’ufficializzazione è attesa per domani, mercoledì 3 giugno, nell’ambito del pacchetto di Primavera del Semestre Europeo. Dalla Commissione europea arriva l’ok a una mini-clausola di salvaguardia nazionale: un intervento di flessibilità sulle spese per l’energia ma solo riguardo agli investimenti. Dopo valutazioni ad oltranza a Bruxelles, la Commissione risponde così, solo in parte, alla richiesta di misure contro il caro-energia avanzate dall’Italia. Giorgia Meloni, in realtà, aveva chiesto di estendere all’energia lo scorporo dal deficit delle spese per la difesa. Una richiesta accolta, ma solo in piccola parte, con l’attenzione però ad aprire agli investimenti e non ai sussidi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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