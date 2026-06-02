L’Ue apre a una mini-clausola sulle spese per l’energia | 6,5 miliardi ma solo per investimenti e per il triennio 2026-2028

Notizia in breve

L’Unione Europea ha annunciato l’introduzione di una mini-clausola dedicata alle spese energetiche, che prevede 6,5 miliardi di euro destinati esclusivamente a investimenti nel settore. La misura riguarda il triennio 2026-2028 e sarà ufficializzata domani, mercoledì 3 giugno, nell’ambito del pacchetto di Primavera del Semestre Europeo. La decisione si applica solo a investimenti e non a spese correnti.