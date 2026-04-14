Antonella Clerici ha fatto gli auguri a Carlotta Perego, nota come food influencer specializzata in ricette vegetali. Perego è diventata mamma per la prima volta e questa notizia è stata condivisa con i suoi follower sui social. Cucina Botanica, il suo profilo, è molto seguito da chi apprezza le ricette a base di ingredienti vegetali. La nascita del bambino ha suscitato commenti e congratulazioni tra gli utenti.

Una bellissima notizia per i fan di Cucina Botanica: la food influencer, nota sui social per le sue ricette vegetali, è diventata mamma per la prima volta. L’annuncio è arrivato su Instagram, dove la creator ha condiviso con i suoi numerosi follower le prime foto con la sua bambina e il marito Simone Secchi. Cucina Botanica mamma per la prima volta: l’annuncio su Instagram. “La primavera più speciale di tutte. È arrivata Baby Botanica, il nostro fiore tanto atteso. Stiamo benissimo”. Queste le prime parole di Carlotta Perego, conosciuta sui social come Cucina Botanica, che accompagnano una serie di scatti dolcissimi che testimoniano l’inizio della vita in tre.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cucina Botanica è mamma, gli auguri di Antonella Clerici a Carlotta Perego

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