Lucio Presta, noto manager italiano e figura pubblica nel mondo dello spettacolo, è il marito di Paola Perego. La conduttrice televisiva ha affrontato momenti difficili legati al passato e al rapporto con il suo ex partner. Di recente, si è parlato anche della sofferenza vissuta dall’ex calciatore Andrea Carnevale, che ha avuto un ruolo nella vita della conduttrice. La storia personale di queste figure si intreccia con eventi pubblici e privati.

Lucio Presta è il marito di Paola Perego ed e è conosciuto come manager italiano e volto noto del mondo dello spettacolo italiano. Lucio Presta è considerato a tutti gli effetti uno dei manager più influenti della televisione. Conosce alla perfezione le dinamiche dello spettacolo e tra i tanti personaggi importanti che rappresenta, ci sono dei big come Amadeus, Paolo Bonolis, il premio Oscar Roberto Benigni, Ezio Greggio e Antonella Clerici. È originario di Cosenza ed è sposato con Paola Perego dal 2011. Non è solo un rinomato agente dello spettacolo italiano ma è stato anche un ballerino. Ha lavorato quindi in prima linea partecipando a Fantastico per 5 edizioni come ballerino professionista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono l’ex e il marito di Paola Perego, la sofferenza per Andrea Carnevale e la rinascita con Lucio Presta

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