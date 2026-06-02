Luca Giampieri | Lascio l' incarico di sindaco di Civita Castellana certo di aver dato tutto
Luca Giampieri ha annunciato le sue dimissioni da sindaco di Civita Castellana, affermando di aver dato il massimo durante il suo mandato. Le celebrazioni per la Festa della Repubblica si sono svolte come evento conclusivo della sua gestione amministrativa. Non sono state fornite ulteriori motivazioni ufficiali o dettagli sul futuro politico. La decisione di lasciare l’incarico è stata comunicata pubblicamente senza indicazioni su eventuali successori o passaggi successivi.
Le celebrazioni per la Festa della Repubblica a Civita Castellana hanno rappresentato l'ultimo atto ufficiale di un'intera stagione amministrativa. Il sindaco uscente Luca Giampieri ha scelto questo momento solenne per pronunciare il proprio discorso di commiato, salutando il timone del comune. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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