Civita Castellana Noi moderati al fianco di Fratelli d' Italia | Con Giampieri per responsabilità e coerenza

I rappresentanti dei moderati a Civita Castellana hanno annunciato il loro supporto alla candidatura di Luca Giampieri come sindaco alle prossime elezioni comunali. In una dichiarazione, hanno confermato di essere al fianco di Fratelli d’Italia e hanno sottolineato che la loro scelta si basa su principi di responsabilità e coerenza. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori commenti o analisi.

Il partito di centrodestra ufficializza l'appoggio al sindaco uscente: "Intendiamo contribuire con spirito costruttivo al rafforzamento di una coalizione di centrodestra solida" "Noi moderati conferma il proprio sostegno convinto alla candidatura di Luca Giampieri a sindaco alle prossime elezioni amministrative di Civita Castellana". Così Giulio Stoppa coordinatore della provincia di Viterbo e Simona Governatori dirigente regionale Noi Moderati, ribadiscono la decisione del movimento di schierarsi al fianco del primo cittadino uscente in vista della prossima tornata elettorale. "Si tratta di una scelta di responsabilità e coerenza - prosegue Governatori -, maturata alla luce del buon lavoro svolto in questi anni dall'amministrazione guidata da Luca Giampieri. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Noi Moderati al fianco di Scurria per le elezioni amministrative: "La sua strategia è vincente" Si parla di: Il Festival di Primavera della Scuola Comunale di Musica di Nepi: musica e arte nella secolare Chiesa di San Biagio. Civita Castellana – Noi Moderati sostiene la ricandidatura di Luca GiampieriLa scelta, spiegano i rappresentanti del partito, nasce «da un principio di responsabilità e coerenza» Civita Castellana – Noi Moderati conferma il propri ... etrurianews.it Noi Moderati con Luca Giampieri sindaco alle prossime amministrative di Civita CastellanaNoi Moderati conferma il proprio sostegno convinto alla candidatura di Luca Giampieri a sindaco alle prossime elezioni amministrative di ... msn.com