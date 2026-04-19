Elezioni Civita Castellana Giampieri | Parroccini fa naufragare il centrodestra Sua decisione frutto dell' ambizione

Le elezioni a Civita Castellana si sono aperte con una nuova alleanza tra Forza Italia, Lega e Udc che sostiene il vicesindaco uscente, Claudio Parroccini. La decisione di quest'ultimo ha scatenato una reazione dura da parte di Fratelli d'Italia, che ha accusato il centrodestra di essere stato compromesso da questa scelta. La situazione ha portato a un aumento delle tensioni tra le forze politiche coinvolte.

Lo scacchiere del centrodestra si delinea e di conseguenza si infiammano i toni. Con l'ufficializzazione dell'asse tra Forza Italia, Lega e Udc a sostegno del vicesindaco uscente, Claudio Parroccini, arriva la prevedibile e tagliente replica di Fratelli d'Italia.Il sindaco Luca Giampieri e la.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Civita Castellana: la Lega rompe il centrodestra e punta su ParrocciniIl centrodestra di Civita Castellana si spacca ufficialmente in due fazioni contrapposte in vista delle prossime consultazioni amministrative. Elezioni Civita Castellana, Lega insieme a Forza Italia e Udc: "Parroccini figura più idonea alla carica di sindaco"Il centrodestra di Civita Castellana sarà ufficialmente diviso in due blocchi per le elezioni comunali. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Assunzioni a tempo indeterminato al Comune di Civita Castellana: le nuove figure ricercate; FdI Civita Castellana presenta la candidatura di Luca Giampieri a sindaco e della lista elettorale di Fratelli d’Italia a suo supporto; Fratelli d’Italia Civita Castellana: soddisfazione per la gestione dell’amministrazione Giampieri. Civita Castellana – Centrodestra diviso: Giampieri e FdI attaccano Parroccini: Scelta dettata da ambizioni personaliCIVITA CASTELLANA - A Civita Castellana si apre una frattura nel centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative. Il sindaco Luca Giampieri e la se ... etrurianews.it Civita Castellana – Elezioni Comunali, il Partito Democratico punta su Danilo CorazzaCIVITA CASTELLANA - Ufficializzato, nel pomeriggio di ieri, il sostegno alla candidatura a sindaco di Danilo Corazza da parte del Partito democratico. Il maestr ... etrurianews.it CIVITA CASTELLANA - Ufficializzato, nel pomeriggio di ieri, il sostegno alla candidatura a sindaco di Danilo Corazza da parte del Partito democratico. Il maestro correrà alle prossime elezioni comunali con una lista civica. #civitacastellana #DaniloCorazza #p facebook