Luana De Lucia della Tifata Boxe è argento ai Campionati Italiani Under 17

Luana De Lucia, atleta della Tifata Boxe “Prisco Perugino”, ha vinto la medaglia d'argento ai Campionati Italiani Under 17 nella categoria fino a 80 kg. La palestra si conferma tra le più competitive del settore.

La Tifata Boxe “Prisco Perugino” si conferma palestra di campioni. Ai campionati italiani Under 17, nella categoria fino a 80 kg, Luana De Lucia ha conquistato la medaglia d'argento.Alla manifestazione svoltasi a Chianciano Terme, l'allieva del maestro Giuseppe Perugino ha messo in mostra una. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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