Atletica impresa della Libertas Forlì | argento regionale ai Campionati di società e qualificazione agli italiani

Nel fine settimana del 16 e 17 maggio, la pista del Campo Scuola di Parma ha premiato la Libertas Atletica Forlì con il secondo posto ai Campionati di società regionali, conquistando anche la qualificazione agli italiani. La squadra si è distinta nelle gare di atletica leggera, ottenendo un risultato che la posiziona tra le migliori del territorio. L’evento ha visto la partecipazione di diverse squadre emiliane, con la formazione forlivese che ha ottenuto un argento regionale.

Nel fine settimana del 16 e 17 maggio, la pista del Campo Scuola di Parma ha incoronato la Libertas Atletica Forlì come una delle realtà d'eccellenza dell'atletica leggera emiliana. Nella fase regionale dei Campionati di Società Assoluti su pista, la compagine biancorossa ha conquistato uno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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