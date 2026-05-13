Campionati Italiani di Boxe Under 17 Cristiano Velocci conquista la fase finale
Il pugile under 17 della provincia di Frosinone, appartenente all’Accademia Pugilistica Ciociara, ha ottenuto l’accesso alla fase finale dei Campionati Italiani di Boxe. La competizione si terrà dal 12 al 14 giugno a Chianciano Terme. La sua qualificazione è stata annunciata dopo aver superato le qualifiche regionali, portando così il suo nome tra i partecipanti alla fase conclusiva del torneo nazionale.
Grande risultato per il giovane pugile ciociaro Cristiano Velocci dell’Accademia Pugilistica Ciociara, che conquista il pass per la fase finale dei Campionati Italiani Under 17, in programma dal 12 al 14 giugno a Chianciano Terme. Gli allenatori della società sono Roccatani Carlo e Dheni Paris.A.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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