L’outlet nel centro commerciale di Brugnato apre una nuova fase con la riqualificazione dell’area e l’arrivo di un nuovo punto vendita. La notizia è stata comunicata dai rappresentanti di Promos durante il Mapic Italy 2026, evento dedicato al settore retail e immobiliare alla Rho Fiera di Milano. La ristrutturazione coinvolge anche l’installazione di un McDonald’s, senza ulteriori dettagli sui tempi di realizzazione.

Brugnato, 2 giugno 2026 – L’annuncio è stato dato dai vertici di Promos nel corso del Mapic Italy 2026, il principale evento italiano di retail e real estate che si è tenuto alla Rho Fiera di Milano. L’outlet di Brugnato si riqualifica, si amplia ed è pronto ad accogliere anche McDonald’s, la celebre catena internazionale di fast food destinata ad approdare per la prima volta in Val di Vara. Progetti di Sviluppo per l'Outlet di Brugnato. Promos, che gestisce l’outlet brugnatese per conto della San Mauro, la società dell’imprenditrice Marina Acconci che lo ha realizzato materialmente, in occasione di Mapic Italy ha presentato i nuovi progetti di sviluppo, ampliamento e valorizzazione che interesseranno i 16 asset in gestione in tutta Italia, che rappresentano una quota pari a circa il 30% del mercato outlet italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’outlet cresce ancora, al via la riqualificazione. E arriva anche McDonald’s

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