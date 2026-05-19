Sand Rimini il torneo di Carlton Myers cresce | sul Parco del Mare arriva anche la scherma

Il Sand Rimini torna dal 26 al 28 giugno sul lungomare per la sua quarta edizione, offrendo un fine settimana dedicato a sport, amicizia e solidarietà. La manifestazione si svolge nel Parco del Mare e vede la partecipazione di diverse discipline sportive. Quest’anno, tra le novità, ci sarà anche l’introduzione della scherma, che si aggiunge alle altre discipline già presenti. L’evento coinvolge numerosi atleti e appassionati, creando un’occasione di incontro e divertimento per tutti i partecipanti.

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