Sand Rimini il torneo di Carlton Myers cresce | sul Parco del Mare arriva anche la scherma
Il Sand Rimini torna dal 26 al 28 giugno sul lungomare per la sua quarta edizione, offrendo un fine settimana dedicato a sport, amicizia e solidarietà. La manifestazione si svolge nel Parco del Mare e vede la partecipazione di diverse discipline sportive. Quest’anno, tra le novità, ci sarà anche l’introduzione della scherma, che si aggiunge alle altre discipline già presenti. L’evento coinvolge numerosi atleti e appassionati, creando un’occasione di incontro e divertimento per tutti i partecipanti.
Save the date: il Sand Rimini è pronto ad abbracciare e colorare nuovamente il lungomare per un lungo week end di sport, amicizia e solidarietà con una quarta edizione in programma fra venerdì 26 e domenica 28 giugno che si preannuncia ancor più ricca di appuntamenti, discipline e novità. Ideato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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