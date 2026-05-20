I Cavalieri dello Zodiaco brucia il cosmo al McDonald' s | arriva la collaborazione giapponese
Un nuovo episodio nella lunga storia tra il mondo dei cartoni animati e quello del cibo rapido si è appena aggiunto, con una collaborazione tra un celebre franchise giapponese e una catena di fast food. Per festeggiare i quarant’anni di un popolare anime, il colosso del settore alimentare ha annunciato una partnership che coinvolge prodotti e merchandise ispirati ai Cavalieri dello Zodiaco. L’iniziativa mira a coinvolgere i fan attraverso iniziative speciali legate alla saga.
Il colosso del fast food ha svelato una nuova, divina partnership per celebrare il 40° anniversario del leggendario franchise di Masami Kurumada. Il menu prevede tre panini speciali a base di ingredienti regionali giapponesi e uno spot pubblicitario anni '80. I Cavalieri dello Zodiaco (Saint Seiya) stanno per espandere il proprio cosmo ma dentro un vassoio. Dopo i misteriosi indizi diffusi la scorsa settimana, McDonald's Japan ha confermato ufficialmente il lancio di una nuova collaborazione a tempo limitato dedicata alla saga di Athena, che debutta nei punti vendita proprio oggi. Il menu di Athena: formaggio, sesamo nero e burro di uova di pesce I Cavalieri dello Zodiaco (Saint Seiya) stanno per espandere il proprio cosmo fino all'interno di un vassoio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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McDonald e Cavalieri dello Zodiaco, la collaborazione che non ti aspettiMcDonald's Japan lancia panini a tema Saint Seiya per celebrare i 40 anni del franchise, puntando su nostalgia e confezioni speciali. anime.everyeye.it