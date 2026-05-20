I Cavalieri dello Zodiaco brucia il cosmo al McDonald' s | arriva la collaborazione giapponese

Un nuovo episodio nella lunga storia tra il mondo dei cartoni animati e quello del cibo rapido si è appena aggiunto, con una collaborazione tra un celebre franchise giapponese e una catena di fast food. Per festeggiare i quarant’anni di un popolare anime, il colosso del settore alimentare ha annunciato una partnership che coinvolge prodotti e merchandise ispirati ai Cavalieri dello Zodiaco. L’iniziativa mira a coinvolgere i fan attraverso iniziative speciali legate alla saga.

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Il colosso del fast food ha svelato una nuova, divina partnership per celebrare il 40° anniversario del leggendario franchise di Masami Kurumada. Il menu prevede tre panini speciali a base di ingredienti regionali giapponesi e uno spot pubblicitario anni '80. I Cavalieri dello Zodiaco (Saint Seiya) stanno per espandere il proprio cosmo ma dentro un vassoio. Dopo i misteriosi indizi diffusi la scorsa settimana, McDonald's Japan ha confermato ufficialmente il lancio di una nuova collaborazione a tempo limitato dedicata alla saga di Athena, che debutta nei punti vendita proprio oggi. Il menu di Athena: formaggio, sesamo nero e burro di uova di pesce I Cavalieri dello Zodiaco (Saint Seiya) stanno per espandere il proprio cosmo fino all'interno di un vassoio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - I Cavalieri dello Zodiaco, brucia il cosmo... al McDonald's: arriva la collaborazione giapponese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento I Cavalieri dello Zodiaco: guida a cosa guardare e cosa leggereLa ripresa del manga originale ha rigenerato l'interesse nei confronti di uno degli anime più famosi di tutti i tempi: ecco una guida essenziale a... L’oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026 e la classifica di Jonathan: Leone re incontrastato dello zodiacoL'oroscopo della settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 aprile 2026 ci proietta nel cuore pulsante della primavera, una stagione che quest'anno... I Cavalieri dello Zodiaco, brucia il cosmo... al McDonald's: arriva la collaborazione giapponeseIl colosso del fast food ha svelato una nuova, divina partnership per celebrare il 40° anniversario del leggendario franchise di Masami Kurumada. Il menu prevede tre panini speciali a base di ingredie ... movieplayer.it Armature dei cavalieri dello zodiaco: armature leggendarie capaci di resistere a potenti colpi nemici. Sarà ma io non ho mai visto una delle loro magliette disintegrarsi dopo un colpo del drago nascente. Magliette >>>>armature x.com McDonald e Cavalieri dello Zodiaco, la collaborazione che non ti aspettiMcDonald's Japan lancia panini a tema Saint Seiya per celebrare i 40 anni del franchise, puntando su nostalgia e confezioni speciali. anime.everyeye.it