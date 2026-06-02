L’Aipac, organizzazione pro-Israele, finanzia in modo nascosto alcuni candidati politici negli Stati Uniti. La questione è emersa attraverso indagini che hanno rivelato donazioni non dichiarate e flussi di denaro provenienti da fonti anonime. Questa operazione rappresenta l’ottavo fronte di attività di lobbying e sostegno finanziario, spesso occulto, in un contesto di forte tensione tra le parti coinvolte. Le autorità stanno esaminando le modalità di queste operazioni e la loro legalità.

Nessuna guerra è mai solo quella che si vede. I missili, le trincee, i comunicati dei generali: tutto questo esiste, certo. Ma esiste anche un’altra guerra, invisibile, fatta di denaro, di influenze, di messaggi che viaggiano attraverso canali pensati per non essere intercettati. È la guerra che Israele combatte negli Stati Uniti, il suo «ottavo fronte», come l’ha definito il giornalista investigativo Max Blumenthal. Un fronte che InsideOver ha raccontato in più occasioni, dalle operazioni di propaganda alla morsa della Israel Lobby sul Congresso. Oggi quel fronte si è spostato nelle pieghe oscure del finanziamento elettorale. E l’arma scelta è l’anonimato. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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© It.insideover.com - L’ottavo fronte negli Usa: così l’Aipac finanzia in incognito i candidati pro-Israele

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1942 USA / DEFENCE: World War II: Winston Churchill speech to US Senate

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