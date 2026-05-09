Biennale l’altro fronte | Sciopero contro Israele Scontri al corteo pro Pal
Durante la manifestazione alla Biennale, alcuni partecipanti hanno organizzato uno sciopero in segno di protesta contro le decisioni di Israele, portando a tensioni e scontri durante il corteo pro Palestina. La manifestazione ha coinvolto diversi gruppi che hanno espresso il loro dissenso, creando momenti di confronto acceso tra i partecipanti. La situazione si è evoluta nel corso della giornata, con interventi delle forze dell’ordine per gestire le eventuali escalation.
"C’è una sola cosa al mondo peggiore di essere chiacchierati, ed è non essere chiacchierati". E niente come la Biennale Arte di Pietrangelo Buttafuoco ottempera alle parole con cui il bieco lord Henry Wotton introduce il giovane Dorian Gray nell’abisso della perversione effimera narrato da Oscar Wilde. Anche se a suon di strepiti di pizza, polemiche politiche, indignazioni da talk show che hanno preso totalmente il sopravvento su una presenza artistica del cui merito, per distrazione o per demerito, non si sa. Tra manifestazioni e serrate contro il Padiglione israeliano che ieri hanno infervorato la laguna, diatribe sul ritorno di quello...🔗 Leggi su Quotidiano.net
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