Biennale l’altro fronte | Sciopero contro Israele Scontri al corteo pro Pal

Durante la manifestazione alla Biennale, alcuni partecipanti hanno organizzato uno sciopero in segno di protesta contro le decisioni di Israele, portando a tensioni e scontri durante il corteo pro Palestina. La manifestazione ha coinvolto diversi gruppi che hanno espresso il loro dissenso, creando momenti di confronto acceso tra i partecipanti. La situazione si è evoluta nel corso della giornata, con interventi delle forze dell’ordine per gestire le eventuali escalation.

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