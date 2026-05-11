L’ottavo fronte di Netanyahu

Domenica sera, durante un’intervista a “60 Minutes” della CBS, il primo ministro israeliano ha descritto i social media come un “ottavo fronte”. La dichiarazione arriva in un momento di tensioni crescenti nella regione e si riferisce all’importanza che il governo attribuisce alle piattaforme digitali nel diffondere informazioni e influenzare l’opinione pubblica. La discussione si inserisce nel quadro di un dibattito più ampio sull’uso dei social media in ambito politico e militare.

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