Trentino | tra soccorsi e lotta allo spaccio il bilancio della Polizia

Negli ultimi dodici mesi, la Polizia in Trentino ha effettuato circa 17 interventi di soccorso, intervenendo su diverse emergenze sul territorio. Parallelamente, sono stati intensificati i controlli contro lo spaccio di droga, con operazioni che hanno portato a diversi interventi e sequestri. Questi numeri rappresentano le principali attività svolte dalle forze dell’ordine nella regione, che continuano a monitorare le situazioni di emergenza e a contrastare il traffico illecito.

Il bilancio dell’attività della Polizia in Trentino nell’ultimo anno vede un numero di interventi per soccorso che tocca quota 17.348, con un particolare sulla lotta allo spaccio che ha portato al sequestro di 8,5 chilogrammi di stupefacenti. I dati, emersi in occasione del 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, delineano un quadro complesso tra gestione della sicurezza pubblica e repressione dei reati legati alle droghe, dove sono stati arrestati 125 individui, la stragrande maggioranza dei quali, ben 87 persone, per questioni legate a sostanze illegali. Sicurezza territoriale e gestione degli eventi straordinari. L’impegno delle forze dell’ordine si è concentrato pesantemente sulla gestione dell’ordine pubblico, con l’esecuzione di 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trentino: tra soccorsi e lotta allo spaccio, il bilancio della Polizia Lotta allo spaccio di droga in zona Speyer: da inizio anno 35 interventi della PoliziaNel corso dei controlli, tutte le persone coinvolte sono state segnalate alla Prefettura per l'assunzione di droga. Lotta allo spaccio, pusher fermato dal cane della polizia locale mentre tenta di fuggireNon si ferma l'impegno della polizia locale per il contrasto allo spaccio e al degrado. Temi più discussi: Milano Cortina 2026, Fugatti ringrazia i volontari del soccorso sanitario trentino; Spaventoso incidente a quota 2mila metri: precipita per 200 metri sulla neve ghiacciata tra le rocce: scialpinista soccorso ed elitrasportato in ospedale; Nel 2025 numero record di soccorsi in montagna, aumento delle vittime; Soccorso alpino e speleologico, finita la stagione è tempo di bilanci. Investita e scaraventata a terra, grave incidente: in azione i soccorsiTRENTO. Grave incidente questo pomeriggio all'incrocio tra corso Buonarroti e via Fratelli Fontana dove una donna è stata investita da un'auto. Sulla dinamica esatta di quello che è successo sono in c ... ildolomiti.it Cnsas, 40 morti per scialpinismo e freeride in Trentino Alto AdigeCon la chiusura della stagione, il Soccorso alpino di Bolzano ha diffuso il bilancio delle attività operative, sottolineando il dato preoccupante dei decessi per incidenti per lo più da valanga TRENTI ... giornaletrentino.it Vorrebbero che non esistessimo e fanno l'impossibile per censurarci e ignorarci. Ma noi ci siamo e cresciamo con coerenza ogni giorno. Trento, ora. Con @TrentoSandro e @ora_italia del Trentino e Alto Adige. x.com L'estate sta tornando e sta tornando anche il ritiro del Napoli in Trentino. Il club di Aurelio De Laurentiis e l'organizzazione del Trentino hanno svelato oggi le date ufficiali del ritiro 2026 a Dimaro: gli azzurri sono pronti a trasferirsi tra le montagne dal 17 al 27 lu - facebook.com facebook