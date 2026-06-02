Lotta a degrado vandalismi e pericoli nell' area lago | Ecco le misure in campo

Dopo una petizione contro il degrado e i vandalismi nell'area del lago, il sindaco di Mandello del Lario ha annunciato nuove misure di intervento. Sono previste azioni mirate per contrastare il deterioramento e garantire la sicurezza pubblica. La comunicazione arriva in risposta all’allarme diffuso tra i residenti e frequentatori della zona. Le iniziative si concentrano su controlli, interventi di manutenzione e prevenzione di comportamenti dannosi.

Dopo la petizione contro il degrado in zona lago, i vandalismi e l'allarme “maranza” dei giorni scorsi, il sindaco di Mandello del Lario Riccardo Fasoli interviene per illustrare le contromisure che verranno messe in campo e assicurare il massimo impegno contro situazioni di pericolo e disagio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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