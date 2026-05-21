L’area verde nota come skate park sarà chiusa ogni sera a causa di problemi legati a degrado e atti vandalici. Nei prossimi giorni verranno stabiliti degli orari precisi per l’accesso alla struttura, che sarà possibile solo durante le fasce orarie stabilite. La decisione arriva in risposta alle segnalazioni di danneggiamenti e comportamenti non appropriati nell’area, che hanno portato alla necessità di interventi per garantire la sicurezza e la tutela dell’ambiente.

Presto gli orari di accesso all’area verde ’Lucio Orio Musso’ – nota come skate park – verranno regolamentati. Lo ha stabilito la giunta approvando l’istanza che lo scorso 3 aprile era stata avanzata dalla società Sarzana Park, proprietaria dell’area dal 30 maggio del 2025, e dall’amministratore di condominio Sarzana Park. Apertura alle 7.30 con chiusura alle ore 19 durante il periodo invernale (dal 15 ottobre al 14 marzo), mentre nel periodo estivo (dal 15 marzo al 14 ottobre) i cancelli dello skate park apriranno alle ore 8 per poi chiudere alle ore 21. Questa la richiesta motivata da "problematiche inerenti l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché dai frequenti episodi di vandalismo che hanno interessato e continuano a interessare l’area", presentata congiuntamente dalle richiedenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Degrado e vandalismi. L’area dello skate park verrà chiusa ogni sera

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