Lotta al degrado e ai vandalismi | i parchi pubblici rimarranno chiusi la notte

Il Comune di Selvazzano ha deciso di chiudere i parchi pubblici durante le ore notturne per contrastare atti di vandalismo e degrado. Da circa dieci anni, molti di questi spazi rimanevano aperti di notte, anche a causa di danni o furti dei meccanismi automatici di apertura. La misura mira a prevenire ulteriori danneggiamenti e a tutelare le aree verdi della città. La chiusura notturna entrerà in vigore a breve.

Giro di vite del comune di Selvazzano contro i vandali delle aree verdi. Da circa un decennio i principali parchi cittadini rimangono aperti nelle ore notturne a causa della rottura e in alcuni casi per la sottrazione dei meccanismi automatici di apertura, esponendosi così al mal costume degli.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Maltempo: tanti interventi di Aster, i parchi rimarranno chiusi tutto il giornoAll'inizio la riapertura dei parchi cittadini era prevista per le 14, poi la decisione di tenere i cancelli chiusi anche nel pomeriggio Su decisione... Leggi anche: Allerta maltempo a Foggia: cimitero e parchi pubblici chiusi fino al 4 aprile Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Olbia, lotta al degrado a San Simplicio: Ora più controlli; Tutela ambientale e lotta al degrado: oltre 700 mila euro per la rinascita della costa; SONDAGGIO | Degrado e sicurezza, cosa deve fare il nuovo sindaco di Arezzo?; Lotta al degrado a Gora, Cascina Motta e Cascina Bosco: oltre 50 persone controllate dai carabinieri. SONDAGGIO | Degrado e sicurezza, cosa deve fare il nuovo sindaco di Arezzo?È sul tema della sicurezza e della lotta al degrado che, oggi come in passato, si incentrano molti dei temi della campagna elettorale per il rinnovo del governo cittadino. Su questi due aspetti i cand ... arezzonotizie.it Lotta al degrado in centro. Denunce e sanzioniControlli della Polizia locale: uno straniero sorpreso a urinare sulle mura della basilica di San Giovanni Evangelista. Violato il divieo di vendita di alcol. ilrestodelcarlino.it #Napoli- Lotta alla camorra: Manfredi a inizio lavori abbattimento Palazzo Fienga, "Giornata storica per Torre Annunziata e Città Metropolitana" #Cronaca #Abbattimento #PalazzoFienga #Manfredi #Camorra #NanoTV Leggi qui l'articolo: https://www.nanotv.it/ - facebook.com facebook Si accende la lotta #Champions: a tre giornate dalla fine ecco le probabilità di ogni squadra x.com