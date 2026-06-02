Losi ha annunciato il suo sostegno al candidato sindaco del centrodestra, contribuendo con potenziali voti in più al ballottaggio di domenica e lunedì prossimi. La decisione è stata comunicata in vista del secondo turno elettorale a Lecco. La candidata alleata ha indicato come obiettivo il rafforzamento del fronte di centrodestra nella città. Nessuna dichiarazione ufficiale sui motivi della scelta.

Un’alleata e potenziali voti in più per il candidato sindaco di Lecco del centrodestra Filippo Boscagli al ballottaggio di domenica e lunedì prossimi. Francesca Losi, la candidata del Partito popolare del Nord che non ha raggiunto nemmeno il quorum per sedere sui banchi di opposizione di Palazzo Bovara, ha chiesto pubblicamente e espressamente ai suoi 439 elettori, pari all’1,89% dei votati al primo turno, di votare proprio per Filippo Boscagli. "La mia indicazione di voto è Filippo Boscagli – annuncia –. C’è concordia tra di noi sulla Città Letteraria come progetto strategico e identitario, che verrà attuato". La Città Letteraria è un progetto politico che si fonda sui luoghi manzoniani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Losi alleata di Boscagli: Città letteraria strategica

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Si parla di: Losi alleata di Boscagli: Città letteraria strategica.

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