Losi alleata di Boscagli | Città letteraria strategica

Da ilgiorno.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Losi ha annunciato il suo sostegno al candidato sindaco del centrodestra, contribuendo con potenziali voti in più al ballottaggio di domenica e lunedì prossimi. La decisione è stata comunicata in vista del secondo turno elettorale a Lecco. La candidata alleata ha indicato come obiettivo il rafforzamento del fronte di centrodestra nella città. Nessuna dichiarazione ufficiale sui motivi della scelta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un’alleata e potenziali voti in più per il candidato sindaco di Lecco del centrodestra Filippo Boscagli al ballottaggio di domenica e lunedì prossimi. Francesca Losi, la candidata del Partito popolare del Nord che non ha raggiunto nemmeno il quorum per sedere sui banchi di opposizione di Palazzo Bovara, ha chiesto pubblicamente e espressamente ai suoi 439 elettori, pari all’1,89% dei votati al primo turno, di votare proprio per Filippo Boscagli. "La mia indicazione di voto è Filippo Boscagli – annuncia –. C’è concordia tra di noi sulla Città Letteraria come progetto strategico e identitario, che verrà attuato". La Città Letteraria è un progetto politico che si fonda sui luoghi manzoniani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

losi alleata di boscagli citt224 letteraria strategica
© Ilgiorno.it - Losi alleata di Boscagli: Città letteraria strategica
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Verso il ballottaggio: Losi-Boscagli, libertà da Fumagalli e ColomboIn vista del ballottaggio del 7-8 giugno a Lecco, si sono delineate le alleanze tra i candidati.

Elezioni comunali 2026 a Lecco, chi vincerà tra Mauro Gattinoni, Filippo Boscagli, Mauro Fumagalli, Francesca Losi e Giovanni Colombo? I risultatiI cittadini di Lecco sono andati alle urne domenica 24 maggio dalle 7 alle 15 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 13 per eleggere il nuovo sindaco.

Si parla di: Losi alleata di Boscagli: Città letteraria strategica.

losi alleata di boscagliLosi alleata di Boscagli: Città letteraria strategicaUn’alleata e potenziali voti in più per il candidato sindaco di Lecco del centrodestra Filippo Boscagli al ballottaggio ... ilgiorno.it

losi alleata di boscagliA Lecco testa a testa Boscagli-Gattinoni, il centrodestra è in testaSi profila un testa a testa e la possibilità del ballottaggio per le elezioni comunali a Lecco.     Però, al momento, quando ormai mancano i risultati di otto seggi e quelli parziali di altri tre, in ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web