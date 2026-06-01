Verso il ballottaggio | Losi-Boscagli libertà da Fumagalli e Colombo

In vista del ballottaggio del 7-8 giugno a Lecco, si sono delineate le alleanze tra i candidati. La sfida principale vede Losi e Boscagli contrapposti, mentre Fumagalli e Colombo non sosterranno alcun candidato. La situazione delle alleanze si è definita in modo chiaro, senza ulteriori accordi tra gli altri candidati. La campagna si avvicina alla fase finale con le forze politiche e i candidati che hanno confermato le proprie scelte.

È stato completato il panorama delle possibili alleanze in vista del ballottaggio del 7-8 giugno che decreterà il nuovo (o confermato) sindaco di Lecco. Solo Francesca Losi, candidata del Partito Popolare del Nord, ha deciso di sostenere apertamente Filippo Boscagli – e con lei il fondatore. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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