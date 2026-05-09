Firenze presentazione del libro ‘L’orologio cinese di Turandot’ di Maurizio Sessa

A Firenze, il 8 maggio 2026, si terrà la presentazione del libro “L’orologio cinese di Turandot” di Maurizio Sessa. L’evento, intitolato “Un pianoforte per Turandot”, combinare aspetti letterari e musicali. Durante l’incontro saranno illustrate le tematiche del volume, che analizza elementi legati alla storia e alla musica dell’opera, e si svolgerà in un contesto culturale della città. La presentazione sarà aperta al pubblico e si svolgerà in una location dedicata.

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Firenze, 8 maggio 2026 - “ Un pianoforte per Turandot ” è il titolo dell’ evento letterario-musicale in cui verrà presentato il libro “ L’orologio cinese di Turandot. Lo spartito inedito di Puccini tra Firenze e Capalbio” del giornalista e scrittore Maurizio Sessa (Edizioni Medicea Firenze), in programma mercoledì 13 maggio, alle ore 19, nei locali dello storico centro musicale Bussotti & Fabbrini in viale dei Mille 6971R. All’appuntamento nei locali di Bussotti & Fabbrini, con la collaborazione delle Librerie La Gioberti, oltre all’autore partecipano il giornalista Alberto Andreotti e il direttore di Librerie La Gioberti, Angelo Rizzone. L’intervento musicale spetterà al pianista Nicolò Tachis D’Amico.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, presentazione del libro ‘L’orologio cinese di Turandot’ di Maurizio Sessa ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate "L’orologio cinese di Turandot". Il libro di Sessa di scena al PoliteamaPuccini, Turandot e un importante spartito inedito: proprio nei giorni in cui si celebra il centenario della prima rappresentazione alla Scala... Alle origini di Turandot con il libro di Maurizio Sessa: lo spartito inedito di PucciniFirenze, 15 aprile 2026 – Un ritrovamento significativo che permette di indagare meglio le origini di Turandot, il capolavoro di Giacomo Puccini. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Firenze, presentazione del libro ‘Fu per le Cure un’età favolosa’ di Giovanna Lori; Il libro di Sessa che rilegge. Turandot; Libri, da San Francesco a Francesco: Il Papa dai cantieri aperti; Firenze presentazione del libro ‘Fu per le Cure un’età favolosa’ di Giovanna Lori. Firenze, presentazione del libro 'L'orologio cinese di Turandot' di Maurizio SessaIl 13 maggio la presentazione nell’ambito dell’evento letterario-musicale ‘Un pianoforte per Turandot’ nei locali del centro musicale Bussotti & Fabbrini. Partecipano l’autore, il giornalista Alberto ... msn.com Firenze, presentazione del libro ‘Fu per le Cure un’età favolosa’ di Giovanna LoriEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it