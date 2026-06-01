La Spezia presentazione de ‘L’orologio cinese di Turandot’ di Maurizio Sessa

Da lanazione.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 3 giugno, nel conservatorio di musica Giacomo Puccini della Spezia, si terrà la presentazione del libro “L’orologio cinese di Turandot” di Maurizio Sessa. La sala ospiterà l’evento, che include la lettura di brani e un confronto con l’autore. La presentazione è pubblica e senza prenotazione. Nessun altro dettaglio sulla durata o eventuali interventi è stato comunicato.

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La Spezia, 1 giugno 2026 – Una location d’eccezione quale il conservatorio di musica Giacomo Puccini della Spezia, il 3 giugno accoglie la presentazione di un libro speciale. Alle ore 17,30 nell’Auditorium Fiorentini sarà infatti presentato il libro del giornalista e scrittore Maurizio Sessa ‘L’orologio cinese di Turandot. Lo spartito inedito di Puccini tra Firenze e Capalbio (edizioni Medicea Firenze). Il libro di Maurizio Sessa è già stato presentato in Sala d'Arme di Palazzo Vecchio, e il 13 maggio nello storico negozio Bussotti & Fabbrini Pianoforti (come da foto). Il 3 giugno arriva a La Spezia, nella biblioteca del Conservatorio Puccini, l'unico ad essere dedicato al Maestro Lucchese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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