L’Orchestra del Conservatorio tra Beethoven e Dvo?ák brilla il violoncellista Daniele Benedetti

Notizia in breve

Sabato 30 maggio, il Salone dei Concerti ha ospitato il concerto di fine anno dell’Orchestra del Conservatorio Nicolini, diretto dal maestro Giuseppe Camerlingo. L’evento ha visto la partecipazione del violoncellista Daniele Benedetti e ha proposto brani di Beethoven e Dvorák. L’auditorio era pieno di spettatori.