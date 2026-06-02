L’Orchestra del Conservatorio tra Beethoven e Dvo?ák brilla il violoncellista Daniele Benedetti
Sabato 30 maggio, il Salone dei Concerti ha ospitato il concerto di fine anno dell’Orchestra del Conservatorio Nicolini, diretto dal maestro Giuseppe Camerlingo. L’evento ha visto la partecipazione del violoncellista Daniele Benedetti e ha proposto brani di Beethoven e Dvorák. L’auditorio era pieno di spettatori.
Un Salone dei Concerti gremito ha accolto sabato 30 maggio il concerto dell’Orchestra del Conservatorio Nicolini, appuntamento conclusivo dell’anno accademico della classe di Formazione Orchestrale diretta dal maestro Giuseppe Camerlingo.La serata ha segnato la conclusione del percorso di studio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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