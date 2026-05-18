L’Orchestra Votto del Conservatorio inaugura Allegro con Brio con Beethoven e Rossini
Domenica 17 maggio, nella Sala dei Teatini, si è tenuto il primo concerto della nuova stagione di “Allegro con Brio”. L’evento è stato organizzato dal Conservatorio Nicolini e dalla Fondazione Teatri di Piacenza e ha visto protagonista l’Orchestra Votto. La serata ha visto l’esecuzione di brani di Beethoven e Rossini, accolti con applausi calorosi dal pubblico presente, che ha riempito la sala fino all’ultimo posto.
Un concerto di musica classica accolto da applausi calorosi e da una Sala dei Teatini gremita ha inaugurato domenica 17 maggio la nuova edizione di “Allegro con Brio”, la rassegna promossa dal Conservatorio Nicolini e dalla Fondazione Teatri di Piacenza. Un appuntamento che ha confermato il forte. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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Fondazione Teatri Piacenza. . Quattro concerti domenicali a ingresso libero, dal 17 maggio alla Sala dei Teatini: ecco la nuova edizione di Allegro con brio. Si parte con Rossini e Beethoven, interpretati dall’Orchestra Sinfonica Antonino Votto del Conservato - Facebook facebook