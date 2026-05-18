L’Orchestra Votto del Conservatorio inaugura Allegro con Brio con Beethoven e Rossini

Domenica 17 maggio, nella Sala dei Teatini, si è tenuto il primo concerto della nuova stagione di “Allegro con Brio”. L’evento è stato organizzato dal Conservatorio Nicolini e dalla Fondazione Teatri di Piacenza e ha visto protagonista l’Orchestra Votto. La serata ha visto l’esecuzione di brani di Beethoven e Rossini, accolti con applausi calorosi dal pubblico presente, che ha riempito la sala fino all’ultimo posto.

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