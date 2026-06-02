L’ONU ha avvertito che il fenomeno di El Niño potrebbe tornare presto, portando con sé eventi meteorologici estremi. L’organizzazione ha invitato i paesi a prepararsi per possibili ondate di caldo intenso, piogge abbondanti e siccità. Non sono stati forniti dettagli specifici sui tempi o sulla durata di questo ritorno. L’allerta riguarda tutte le regioni del mondo, con particolare attenzione alle aree vulnerabili a eventi climatici improvvisi.

L’ ONU lo ha detto chiaramente: il mondo deve prepararsi all’imminente ritorno di El Niño e agli eventi meteorologici estremi che esso comporta. Secondo l’ Organizzazione Meteorologica Mondiale ( OMM ), infatti, il potente fenomeno naturale, che innalza le temperature globali e intensifica le precipitazioni, ha l’80% di probabilità di manifestarsi prima di settembre e il 90% prima di novembre. Gli scienziati sostengono che potrebbe essere il più intenso di questo secolo, ma l’OMM, almeno per il momento, non ha confermato tali proiezioni, affermando che le previsioni sono ancora in una fase di incertezza. «La differenza è notevole», ha affermato Celeste Saulo, segretario generale dell’OMM. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’ONU avverte: «preparatevi all’imminente ritorno di El Niño»

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