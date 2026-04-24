L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha annunciato che il fenomeno climatico El Nino è previsto tornare intorno alla metà del 2026. Durante l’ultimo ciclo, El Nino ha contribuito a far salire le temperature globali a livelli mai raggiunti prima. Le previsioni indicano che questa manifestazione sarà di forte intensità, influenzando il clima in diverse parti del mondo. La comunità internazionale monitora con attenzione l’evoluzione di questo evento.

Ginevra, 24 apr. – Il fenomeno climatico El Nino, che nell’ultimo ciclo ha spinto le temperature globali a livelli record, è atteso di nuovo verso la metà del 2026, secondo l’Onu. L’Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) afferma che condizioni riconducibili a El Nino potrebbero svilupparsi già nella finestra compresa tra maggio e luglio. “Quello che emerge chiaramente dai diversi strumenti di previsione è che l’evento sarà forte”, ha spiegato a Ginevra, durante un briefing stampa, il responsabile delle previsioni climatiche della WMO, Wilfran Moufouma Okia. “In generale, – ha aggiunto l’esperto – con El Nino tendiamo a vedere in alcune parti del mondo precipitazioni eccessive.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Clima, Onu: arriva El Nino, sarà forte

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