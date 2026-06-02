Long Covid un nuovo algoritmo rivela un numero di casi | quasi doppio di quelli stimati

Notizia in breve

Uno studio su cartelle cliniche elettroniche mostra che il numero di casi di Long Covid potrebbe essere quasi il doppio rispetto alle stime ufficiali. Un nuovo algoritmo ha identificato più pazienti rispetto alle stime precedenti, rivelando che la diffusione reale è superiore a quella riconosciuta. La ricerca indica che molte persone affette da Long Covid non sono state conteggiate nei dati precedenti. I risultati suggeriscono una sottostima significativa del fenomeno.