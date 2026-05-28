Secondo recenti stime, il numero di persone affette da Long Covid potrebbe essere almeno il doppio rispetto alle cifre attualmente indicate dai sistemi sanitari e dagli organismi di sorveglianza. Non sono stati forniti dati precisi, ma si evidenzia che le diagnosi ufficiali potrebbero sottostimare la reale diffusione di questa condizione. I ricercatori sottolineano la necessità di approfondimenti per comprendere meglio la portata del problema.

AGI - Il numero reale di persone affette da Long Covid potrebbe essere almeno il doppio rispetto alle stime attualmente utilizzate dai sistemi sanitari e dagli organismi di sorveglianza. È quanto emerge da uno studio guidato da Jiazi Tian e Hossein Estiri del Mass General Brigham, pubblicato sulla rivista JAMA Network Open. Analizzando le cartelle cliniche elettroniche di quasi 460 mila pazienti affetti da Covid-19 in 58 ospedali statunitensi mediante un nuovo algoritmo di intelligenza artificiale, i ricercatori hanno stimato che circa un paziente su sei sviluppi forme persistenti della malattia. I risultati suggeriscono che oltre 18 milioni di americani potrebbero convivere con il Long Covid, una cifra circa doppia rispetto alle valutazioni correnti. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il Long Covid colpisce il doppio dei casi stimati finora

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