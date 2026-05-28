L'intelligenza artificiale ha rilevato milioni di persone che potrebbero soffrire di Long Covid senza diagnosi ufficiali. Le stime ufficiali indicano un numero inferiore di casi, ma i dati analizzati suggeriscono che i pazienti invisibili potrebbero essere il doppio o più. La scoperta si basa su analisi di dati clinici e sintomi non registrati, evidenziando una possibile sottovalutazione del fenomeno. La ricerca sottolinea la presenza di molte persone che vivono con sintomi persistenti senza aver ricevuto una diagnosi formale.

Il Long Covid potrebbe essere molto più diffuso di quanto indicano oggi le stime ufficiali. Secondo uno studio guidato da Jiazi Tian e Hossein Estiri del Mass General Brigham, pubblicato su JAMA Network Open, il numero reale delle persone colpite da conseguenze persistenti dell’infezione da Covid-19 potrebbe essere almeno il doppio rispetto a quello intercettato dai sistemi sanitari. Analizzando con un algoritmo di intelligenza artificiale le cartelle cliniche elettroniche di quasi 460mila pazienti in 58 ospedali statunitensi, i ricercatori hanno stimato che circa un paziente su sei sviluppi forme persistenti della malattia. In termini assoluti, oltre 18 milioni di americani potrebbero convivere con il Long Covid, contro valutazioni attuali molto più basse. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Long Covid, i casi reali possono essere il doppio: l’AI scopre milioni di pazienti invisibili

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