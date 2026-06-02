La Lombardia ha ricevuto circa 430 interventi di soccorso a causa delle intense piogge che hanno colpito la regione, con Varese tra le zone più colpite. Dopo Varese, altri comuni hanno registrato un alto numero di chiamate di emergenza, anche se non sono stati specificati i nomi. I soccorritori hanno risposto a circa 632 richieste di aiuto, intervenendo in vari interventi di protezione civile e assistenza alle persone coinvolte.

? Domande chiave Quali sono i comuni che hanno registrato più chiamate dopo Varese?. Come hanno reagito i soccorsi alle 632 richieste di aiuto?. Cosa ha causato la maggior parte dei 430 interventi tecnici?. Dove si concentrano i rischi maggiori per strade e sottopassi?.? In Breve 632 richieste totali gestite dalle sale operative durante la giornata di martedì 2 giugno.. 291 interventi per allagamenti e 109 per alberi caduti o pericolanti.. Varese registra 147 interventi, con il capoluogo che ne conta 51.. 19 danni a tetti, 5 frane e 45 interventi nella provincia di Lodi.. Oltre 430 interventi dei Vigili del Fuoco per il maltempo in Lombardia: Varese è la provincia più colpita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Lombardia sotto la pioggia: 430 soccorsi, Varese nel mirino del maltempo

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