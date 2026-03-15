Il maltempo ha investito la provincia di Varese il 15 marzo 2026, portando a maxi nevicate di marzo e forti piogge in tutta la regione. La Lombardia, in particolare, ha subito le conseguenze di queste condizioni climatiche, con precipitazioni intense che hanno interessato diverse zone. La situazione ha causato disagi e problemi alla viabilità locale.

Varese, 15 marzo 2026 – Il maltempo (annunciato negli scorsi giorni) ha colpito la Lombardia, in particolare in provincia di Varese. Dalle ore 20 di ieri sabato 14 marzo alle ore 6 di oggi domenica 15 marzo i vigili del fuoco hanno effettuato 38 interventi in seguito all'ondata di maltempo che ha colpito la provincia. Maggiormente interessate da una forte nevicata sono state l e zone della Valganna, Brinzio e Castello Cabiaglio. Si segnalano principalmente numerosi interventi per rimuovere piante cadute su strade, frane, autovetture in panne o colpite da piante, incidenti stradali e allagamenti di alcuni edifici. Al lavoro per tutta la notte diverse squadre di vigili del fuoco giunti in supporto anche dalle province limitrofe di Milano, Monza-Brianza e Lecco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maxi nevicate di marzo a Varese: maltempo in Lombardia tra neve e forti piogge

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