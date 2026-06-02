Lombardia sott’acqua auto in sottopasso allagato nel Varesotto | il salvataggio dei vigili del fuoco
Nella provincia di Varese, martedì 2 giugno, si sono registrati forti temporali con oltre 100 interventi dei vigili del fuoco. Un sottopasso nel Varesotto è stato allagato, con alcune auto rimaste sommerse e necessarie operazioni di salvataggio. Le precipitazioni intense hanno causato allagamenti diffusi e disagi alla viabilità nella zona. Nessuna informazione su feriti o danni strutturali è stata comunicata.
È soprattutto la provincia di Varese a dover fare i conti coi forti temporali di martedì 2 giugno: nella mattinata sono stati oltre cento gli interventi dei vigili del fuoco. Nel video in alto, il salvataggio di alcune persone rimaste intrappolate in un sottopassaggio a Castellanza. Criticità anche nel capoluogo di provincia, dove le segnalazioni più frequenti hanno riguardato alberi pericolanti - in alcuni casi tagliate - e allagamenti. Problemi anche lungo la strada provinciale che da Cittiglio porta a Vararo, col distacco di una frana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Malpensa24. SooK · Clumsy (Loop). Busto sott’acqua: allagati i sottopassi (anche i 5 Ponti) e la zona stazione Nord. Leggi su www.malpensa24.it - Facebook facebook